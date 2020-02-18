شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من وزارة التعليم على فيديو الرقص داخل الفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تعديل لائحة الانضباط لتكون أكثر صرامة.

وتابع حجازي خلال مداخلة هاتفية أن «واقعة مشاهدة الطلاب لفيديو راقصة حدثت في مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات في المنوفية، بعدما شاهدوا الفيديو على السبورة الذكية بأحد الفصول»، مشيرا إلى أن 22 طالبا المشتركين في الواقعة تعرضوا لعقوبة الفصل 3 أيام، وسيواجهون الفصل نهائيا حال تكرار الواقعة، فضلا عن أن لجنة الحماية ستستمع إليهم.

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وأضاف أن «الواقعة حدثت في توقيت الفسحة، والطلاب غيّروا نظام السبورة»، مؤكدا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، يتابع الواقعة بنفسه.

ولفت إلى أنه تم تحويل المدرس المشرف على الدور بمدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات إلى التحقيق.

وحول واقعة شرب مدرس «شيشة» بأحد الفصول، قال: «الواقعة حدثت بإحدى المدارس في 6 أكتوبر وتم تحويله للتحقيق، فضلا عن إيقاف المدير»، معلقا: «هنا ينطبق مثل فاقد الشيء لا يعطيه، هل هذا المدرس سينمي القيم لدى الطلاب؟ أؤكد أنه سينال أشد عقاب، مش عايزين النوعية دي من المدرسين».