شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الوكالة ‪ المصرية للشراكة من أجل التنمية مساعدات إنسانية إلى زامبيا لمساندتها فيما تتعرض له من موجة جفاف، وذلك في إطار التضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة فيما تواجهه من أزمات ومشكلات.

وبحسب بيان، الثلاثاء، قام السفير أحمد مصطفى، سفير مصر لدى زامبيا، بتسليم المساعدات التي تمثلت في مجموعة من المواد الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر هيئة الإغاثة التابعة لرئاسة الجمهورية الزامبية، وبحضور الوزيرة بمكتب نائب رئيس الجمهورية الزامبي «أوليپا فيري» التي أعربت في تصريحاتها عن امتنان بلادها لهذه المساعدات التي تلبي احتياجات العديد من المواطنين المتضررين.

من جانبه، أكد السفير المصري على أن هذه المساعدات تأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بزامبيا على مدار عقود طويلة، مبرزاً ما تعكسه كذلك من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء في زامبيا لتجاوز ما تتعرض له من تحديات.