شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبحث مع المنسق الأممي الخاص للبنان آخر مستجدات الساحة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان «يان كوبيتش»، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبيّ البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخراً.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المنسق الأممي استعرض من جانبه رؤيته تجاه آخر التطورات في المشهد اللبناني، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن.