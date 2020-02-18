شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق يكشف دور محمد حسنين هيكل في إنجاح ثورتي يونيو ويوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل كان جزءًا من ثورة 23 يوليو، موضحًا أن الدور الأكبر له ليس مجرد كونه أحد صناع ثورة يوليو.
وأضاف رزق، خلال احتفالية إطلاق كتاب «اليوميات» بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، أن الدور الأكبر لهيكل كان في ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، ويجب أن يُمنح حقه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر، موضحا أن الراحل حسنين هيكل ذهب لجريدة الأهرام نجما في سماء صاحبة الجلالة، واستطاع أن ينهض بها ويجعلها من أهم المؤسسات الصحفية في العالم.
وتابع رزق: «أعرف تفاصيل عن هذا الدور، وأرجو أن يكون الأستاذ هيكل قد دونها في مذكراته».
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