شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد من مؤتمر "لأني أب" بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، وفد يضم 100 عضو من الآباء الكهنة وأصحاب الفضيلة الشيوخ من أعضاء بيت العائلة وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "لأني أب" الذي ينظمه بيت العائلة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع مبادرة "Wellspring Egypt"

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها الدكتور محمد عبد العاطي، منسق بيت العائلة المصرية، والتي أعرب فيها عن سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس

وأضاف: البابا تواضروس من أكثر الشخصيات الداعية للمحبة والسلام في العالم، مشيرًا إلى مقولة قداسة البابا والتي سيظل التاريخ يذكرها على مدى العصور وهي "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن" والتي أنقذت مصر من مخططات وويلات كثيرة وقتها، وأكد: فحق لبيت العائلة أن يفخر بأن رئيساه هما قداسة البابا تواضروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ومن جهته رحب البابا تواضروس بالحضور وألقى كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء له طعم مميز ويقدم رسالة قوية لكل من يريد أن ينال من مصر بأي صورة

وعبر عن سعادته للاختيار الرائع لعنوان المؤتمر وهو "لأني أب" لأنه يحمل رسائل قوية للمجتمع.

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كما أكد أن كلنا كمصريين نعيش حول نهر النيل الذي هو شريان الحياة على مدى العصور فهو أب لنا كما أن الأرض حول ضفتيه هي أمنا وهذا يسبب نوع من الوحدة الطبيعية بين المصريين الذين يعيشون على أراضي تقدست بزيارة العائلة المقدسة لها وزارت ٢٥ مكانًا في كل أرجائها.

وتحدث البابا تواضروس عن أهمية شعار المؤتمر "لأني أب" لأن كلمة أب غنية للغاية فالأبوة تحمل العديد من المعاني فهي تعني الاحتواء والحب الكامل والاحتمال كما تعني القلب الكبير الذي يسامح دائمًا ويصفح عن الضعفات والسقطات لأبنائه، والأبوة هي حب ومشاعر متدفقة مدى الحيا مؤكدًا على أهمية دور الأب والأسرة في تربية الأبناء حتى لا تتغلب عليهم سلوكيات العنف والارهاب.

و شكر الدكتور كاسي كارستنز، مؤسس حركة العالم يحتاج الى أب، قداسة البابا على هذا اللقاء الذي ينتظره دائمًا وأهدى "كارستنز" قداسته كتابًا عنوانه "العالم يحتاج إلى أب" وعبر عن محبته الشديدة لقداسته مشيرًا إلى أنه يشعر بالأمان والحماية اللتان تملأ قلبه ويده في كل مرة يصافحه فيها.

في نهاية اللقاء قدم بعض الحاضرين نبذة مختصرة عن الإفادة التي نالوها من المؤتمر. وقدم لهم قداسته أيقونة العائلة المقدسة عليها شعار "المحبة لا تسقط أبداً"

حضر اللقاء نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط و القس كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا.