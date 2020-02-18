شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "محاولات البقاء الخمس" لـ أمنية محمد سيد بفنون جميلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة نرمين المصرى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض "محاولات البقاء الخمس" للفنانة أمنية محمد سيد، المعيدة بقسم التصوير بالكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ويتم تنظيم المعرض فى إطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وقطاع شئون خدمة المجتمع، لدعم الباحثين والموهوبين، وزيادة الوعى الفنى والمجتمعى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الثلاثاء.

حضر حفل افتتاح معرض الفنانة أمنية محمد سيد، المعيدة بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، الدكتورة ناهد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتور أحمد حسنى يحيى، أستاذ العمارة الداخلية، ورئيس القسم الأسبق، والدكتور محمود أبو العزم، الأستاذ بقسم التصوير، والدكتورة أمانى فهمى، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية فى الزمالك، والدكتور مراد درويش، المدرس المساعد بالكلية، والمسئول عن القسم الحر، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية، وذلك بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 20 فبراير الحالى.



عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان والفنانة أمنية محمد سيد

معرض "محاولات البقاء الخمس" للفنانة أمنية محمد سيد، المعيدة بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، يُعبر عن التجربة الصعبة التى مرت بها اثر حادث تعرضت له منذ ثلاث سنوات، أدى إلى تحديد حركتها، عانت فيها من شدة الآلام، وقد ظهر ذلك فى أعمال الفنانة أمنية، و ترجمت كل معاناتها فى الأعمال الفنية، اختلط الألم بالأمل فى اللوحات، و يوجد لوحات تعبر عن الصبر، ولوحات تعبر عن الأمل، ولوحات تعبر عن العمود الفقرى.



جانب من الحضور بمعرض محاولات البقاء الخمس للفنانة أمنية محمد سيد



عمل فنى للفنانة أمنية محمد سيد



عمل فنى للفنانة أمنية محمد سيد







عمل فنى للفنانة أمنية محمد سيد



أعمال فنية للفنانة أمنية محمد سيد



أعمال فنية للفنانة أمنية محمد سيد



أعمال فنية للفنانة أمنية محمد سيد

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عمل فنى للفنانة أمنية محمد سيد



أعمال فنية للفنانة أمنية محمد سيد



عمل فنى للفنانة أمنية محمد سيد



عمل فنى للفنانة أمنية محمد سيد

جانب من الحضور بمعرض محاولات البقاء الخمس للفنانة أمنية محمد سيد



جانب من الحضور بمعرض محاولات البقاء الخمس للفنانة أمنية محمد سيد



جانب من الحضور بمعرض محاولات البقاء الخمس للفنانة أمنية محمد سيد



جانب من الحضور بمعرض محاولات البقاء الخمس للفنانة أمنية محمد سيد



الدكتور أشرف رضا والفنانة أمنية محمد سيد