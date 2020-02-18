شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة الشيشة داخل مدرسة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن التحقيقات الأولية فى واقعة العثور على شيشة داخل إحدى المدارس بأكتوبر، أكدت أن إحدى المعلمات عند فتح حجرة التربية الزراعية فوجئت بمتعلقات الحارس الليلى داخل الحجرة، مضيفا: "فدخل التلاميذ وتركت المعلمة حقيبتها على الكرسى"، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

وكان الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، قرر تحويل واقعة وجود شيشة فى إحدى المدارس بأكتوبر للتحقيق، واستبعاد قيادات المدرسة

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على جميع الأطراف فى الواقعة وسيتلقى تقريرا مفصلا عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 اكتوبر التعليمية في الجيزة أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة قائلاً: هي دى المدرسة وبها الشيشة علي مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم وها هو الفحم يتم تسخينه حتي يقدم في الصورة المطلوبة ، وهؤلاء الطلاب يرقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة؟".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

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وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغانى التى تساهم فى تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.