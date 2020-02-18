شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تخاطب الاتصالات لبيان صحة وجود ثغرات بنظام الشهر العقارى المميكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة العدل، إنها خاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص ودراسة ومعالجة أية ثغرات إن وجدت فى نظام الشهر العقارى المميكن، بعد أنباء بوجود ثغرة فى نظام أحد المكاتب.

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وقالت الوزارة فى بيان لها إنه، "إيماءً إلى ما نشر فى أحد الصحف بخصوص وجود ثغرة فى نظام الشهر العقارى المميكن بأحد مكاتب التوثيق، لفحص ودراسة ومعالجة أية ثغرات إن وجدت، وتأمين المنظومة ضد أى تسريب لمحتوياتها" .