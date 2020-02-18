شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن تسجيل حالة إصابة لمواطن بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا".

وقالت الصحة القطرية، في بيان نشرته وكالة "قنا": "تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة".

مشيرة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.