شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اجتماع الرئيس السيسى بلجنة استرداد أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو فعاليات اجتماع الرئيس السيسي مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.

وحسب تصريحات رسمية للسفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد تناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأجهزة الحكومة والمحافظين والمسئولين المعنيين للجهد المبذول.

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وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادى والمادى واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهى المبادئ التى دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.

ووجه الرئيس السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين لهذا الملفات وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضى الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.