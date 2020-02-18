"انتخابات ملوي والجيزة ومطالبة محمد رمضان بـ 25 مليون جنيه تعويض".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

رفض دعوى أحمد الفيشاوي بطلب تعويضه ماديًا عن عدم رؤية ابنته

قررت محكمة استئناف الجيزة، إلغاء الحكم القضائي بتعويض الفنان أحمد الفيشاوي عن عدم رؤيته ابنته "لينا" والذي صدر سابقًا ضد جدتها لأمها.

الجنايات تقضي بالسجن من 3 لـ 7 سنوات لـ 16 متهمًا بالاتجار في البشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن من 3 إلى 7 سنوات لـ 16 متهمًا، وغرامة 200 ألف لكل متهم بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنزهة.

"الصفقة الكبرى".. الداخلية تحبط تهريب 4 طن حشيش بميناء الأسكندرية

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب قرابة 4 طن من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة.

"النقض" ترفض وقف إلزام شركة "أوراق مالية" بدفع مليون جنيه.. و26 مارس نظر الطعن

قضت محكمة النقض، برفض وقف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة وساطة في الأوراق المالية بدفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لعميل لديها؛ لاتهامها بالتلاعب في محفظة أسهمه من خلال الغش والتدليس في عمليات البيع والشراء دون علمه، بالمخالفة لأحكام القانون.

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته في بلاغ للنائب العام

تقدم مجدي حلمي محامي الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان يتهمه بنشر فيديوهات عبر شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار الموقوف.

"هيروين وبرشام وسلاح".. ضبط 4 تجار مخدرات بحملة أمنية بالإسكندرية والشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصصت في تجارة المواد المخدرة بعدد من المحافظات.

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ثاني دعوى في أسبوع.. الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بـ 25 مليون جنيه تعويض

حددت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة، جلسة 19 مارس المقبل، لنظر دعوى تعويضية بقيمة 25 مليون جنيه، أقامها الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر ضد الفنان محمد رمضان.

"لظروف حملها".. الجنايات تخلي سبيل متهمة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهمة سارة جمال بضمان محل إقامتها، في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"؛ لظروف حملها.

تأجيل محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة لجلسة 25 فبراير

أجلت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة إلى جلسة 25 فبراير المقبل؛ للاطلاع على المستندات.

رئيس الدستورية: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يهدف لتبادل الخبرات القضائية

قال المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تستضيف الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

"الوطنية للانتخابات" فوز أبو العينين بمقعد مجلس النواب بالجيزة وجولة إعادة بملوى

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فوز محمد محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا .

"الوطنية للانتخابات": إجراء جولة إعادة بين "خليفة" و"رشدن" بدائرة ملوي

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إجراء جولة إعادة في الانتخابات التكميلية في دائرة ملوي في المنيا بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

تعرف على التحويلات المروية بعد إزالة كوبري الحلمية (خريطة)

تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، ببعض التحويلات المرورية وتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لإجراء أعمال إزالة لكوبري الحلمية وتنفيذ كوبري جديد بواقع ثلاث حارات مرورية.