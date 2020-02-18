مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص بترعة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٨ آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة على طريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ميكروباص بالترعة وأسفر عن مصرع شخص وإصابة ٨ آخرين.

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انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين وفاة "علاء سعودي على - 24 عامًا" من بني عدي، وإصابة "محمد عادل صابر - 17 عامًا"، و"سليمان ناصر سليمان - 19 عامًا"، و"إبرام مجدي رزق - 27 عامًا".

كما أصيب في الحادث: "سامح سيد صالح - 42 عامًا"، و"عبده محمد محروص - 13 عامًا"، و"عاصم زكريا عثمان - 19 عامًا"، و"كريم مصطفى بكر - 19 عامًا"، و"محمد عطية ثابت - 19 عامًا"، جميعهم مقيمون بمركز منفلوط.

نُقل المصابون إلى مستشفى منفلوط المركزى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​