صندوق تحيا مصر ينظم معرض "دكان الفرحة" بجامعة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

ينظم صندوق تحيا مصر، على مدار يومين، معرضا بجامعة دمياط يضم 15 ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها مجانا على طلاب الجامعة ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" والتي وفّر من خلالها الصندوق 250 ألف قطعة ملابس جديدة من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، لتوزيعها على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

وافتتح المعرض صباح اليوم الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط يرافقه عددا من قيادات الجامعة والدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب وأستاذ الإعلام السياسي بالجامعة.

من جانبه تامر عبد الفتاح، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من معارض مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوي للمستحقين بحيث يتم إتاحة الملابس ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديدة مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات.

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وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة في إبريل 2019 من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الاسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس بالإضافة إلي عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الاولي بالرعاية .

في ذات السياق أوضح عبد الفتاح أن مبادرة دكان الفرحة تتضمن أيضا حملة تجهيز الفتيات لتوفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل .

ولفت إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما، ومتوسط دخل الاسرة الشهري وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاة، وعدد أفراد الأسرة مشيرا إلى أنه تم تسليم ١٥٠ فتاة تجهيزات الزواج منذ إطلاق الحملة في أكتوبر الماضي والتي تستهدف ٥٠٠ فتاة خلال مرحلتها الأولى.

الجدير بالذكر أن محور عمل الدعم الاجتماعي في صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 5.5 ملايين مواطن حتى الآن.

كما يشتمل محور الدعم الاجتماعي أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 23 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.