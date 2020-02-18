وزير الأوقاف يطالب بإجراء دولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأمم المتحدة بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه واتخاذ إجراءات دولية لمنع الإرهاب الإلكتروني..كما طالب بإلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف أمام مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية أمين عام الرابطة الدكتور محمد عبدالكريم العيسى بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

يشارك في المؤتمر كل من فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، ونيافة المونسنيور خالد عكاشة عضو المجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان ، والدكتور عبدالله معتوق المعتوق مستشار أمين عام الأمم المتحدة ومستشار أمير الكويت ، والدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لهيئات ودور الإفتاء في العالم ، وعشرات العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.​