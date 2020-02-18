بالمساحات والأسعار.. الإسكان تطرح شقق بعدة مشروعات والتقسيط على 20 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات السكنية، بنظام سداد بالتقسيط على 20 عامًا وفقا لمبادرة البنك المركزي.

وينشر الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل الشقق السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ويتم سداد ثمنها على 20 عاما، والتي جاءت على النحو التالي:

شقق القاهرة الجديدة:

المشروع الأول الذي تم طرحه ضمن مبادة البنك المركزي يقع ضمن حصة وزارة الإسكان من شقق مدينة الرحاب، بواقع 238 شقة كاملة التشطيب، بمساحات بين 92 و121، 122، 130، 131 مترا.

وللحجز في مشروع الرحاب، يتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات إدارية، لبنك التعمير والإسكان، حيث يجرى تخصيص الوحدات بنظام الأسبقة وبطريقة الحجز الإلكتروني.

بعد اختيار الوحدة من على الموقع الإلكتروني وانتهاء فترة الحجز، يتم استكمال سداد 30% من ثمن الوحدة بالإضافة إلى 1.5% مصروفات إدارية ومجلس أمناء، من إجمالي ثمن الشقة أيضًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

وفي حالة طلب سداد باقي ثمن الوحدة الـ70% خلال شهرين من تاريخ انتهاء استكمال الـ30% يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، أما في حالة الاستمرار في سداد الـ70% بنظام الأقساط، فيتم السداد على 7 سنوات بفوائد تعادل الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الوحدة، أو من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها.

وحددت وزارة الإسكان 12 ألفا و500 جنيه سعر موحد للمتر، حيث تتراوح مساحات الشقق بين 92 و122 و131 مترا.

وسجلت الشقة الـ92 مترا، نحو 1.7 مليون جنيه شاملة نسب التميز، والشقة الـ122 مترا، سجلت مليون و557 ألف جنيه شاملة نسب التميز، أما الشقة الـ131 مترا سجلت مليون، و703 آلاف جنيه شاملة نسب التميز أيضًا.

وتتمثل شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة البنك المركزي، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا كاملة التشطيب، ألا يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه، وعدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، بجانب سداد العميل 20% مقدما لضمان الجدية، وفائدة قرض التمويل 10%.

شقق الإسكان الاجتماعي:

كما تطرح وزارة الإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري على 20 سنة، والذي تم طرح منه 12 إعلانا في مختلف المدن الجديدة، بجميع المحافظات، ويجرى الآن الاستعداد لطرح الإعلان الـ13.

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ويرفض صندوق الإسكان الاجتماعي، سداد ثمن شقق الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها "كاش" إذا أبدى العميل رغبة في ذلك.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لـ"الخليج 365"، إن ثمن الشقة في آخر الإعلانات لتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي وصل إلى 197 ألف جنيه، يسدد لمدة 20 سنة بأقساط شهرية وفقًا لدخل وسن العميل، بفائدة 7%.

وتابعت: "هدف برنامج الإسكان الاجتماعي توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل حيث يصل الحد الأدنى للراتب 1300 جنيه للحجز في هذا المشروع، لكن إذا أبدى العميل رغبته للسداد الفوري بعد التخصيص فمن أين جاء بثمن الوحدة كاش؟ هذا يدل على أن الحاجز لم يكن يستحق الوحدة من الأساس".

وأوضحت عبدالحميد أن إتاحة سداد ثمن شقق الإسكان الاجتماعي بشكل فوري بعد التخصيص أو الاستلام سيتيح المتاجرة في الشقق، وهو ما لا يتماشى مع أهداف المشروع، وسيؤدي لحصول من لا يستحق على وحدة سكنية.

ومن المقرر أن يتم طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي خلال شهرين، بعدد 100 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وفقا لتصريحات رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق متوسطى الدخل:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح إعلان جديد لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق لمتوسطي الدخل في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وقالت مي عبدالحميد، إنه تمت الموافقة بشروط منها أن يكون سعر البيع بالقيمة السوقية بدون حصة في الأرض -السابق تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (للوحدات بالمدن الجديدة)-، أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة الإسكان (للوحدات بالمحافظات)، وإعادة تقييم سعر هذه الوحدات والتي مر على تقييمها أكثر من عام.

كما يُحدد نسبة 5% من إجمالي سعر البيع يُمثل مبلغ الصيانة المقرر ولا يُرد، ولا يتم منح دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل، ويتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة بنسبة 10% في إطار مبادرة البنك المركزي، ويتم البيع للوحدات الكائنة بعمارات مملوكة للصندوق تتضمن بالكامل وحدات زائدة وغير مشغولة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المُقدمة (جدية الحجز بجانب باقي مبلغ الدفعة المُقدم بنسبة 20% من سعر بيع الوحدة السكنية، على أن يتم الإعلان عن أماكن الشقق والأسعار قريبا، بحسب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

مبادرة "المركزي" لتمويل الشقق:

قال الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،إن هيئة المجتمعات العمراينة تطرح قريبا شققًا سكنية في العديد من المشروعات بشكل متتالي، في ضوء إعلان البنك المركزي عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عاما بقيمة 50 مليار جنيه.

وأوضح عباس، أن معظم الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان تتوافق مع شروط مبادرة البنك المركزي، بداية من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط وجنة للإسكان الفاخر، بجانب شقق العاصمة الإدارية وبعض المشروعات التي يتم طرحها في العلمين الجديدة.