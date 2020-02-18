"الصحفيين" تحتفل بإطلاق "يوميات هيكل" بمشاركة تلاميذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

بدأت مساء الثلاثاء، احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات" الصادر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بمؤسسة أخبار اليوم في الذكري الرابعة لرحيل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

تقام الاحتفالية بقاعة هيكل بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب عبدالله السناوي، والروائي يوسف القعيد، والإعلامية لميس الحديدي، ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ هيكل ومُحبيه.

يضم كتاب "اليوميات"، المقالات التي كتبها "هيكل" في الفترة من 1955 وحتى 1957 وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، وتقدم للقارئ وجها آخر من وجوهه بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التي لم يتخلي عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.

ويوضح الكتاب أنه رغم تنقله بين المدارس الصحفية المختلفة مثل الجازيت، روزاليوسف، آخر ساعة، الأخبار، أخبار اليوم، الأهرام" ثم كاتبا حرا، ظل الثابت الرئيسي في كتاباته - كما قال أكثر من مرة- ما تعلمه في بداياته الصحفية: العقلانية من هارولد إيرل رئيس تحرير الجازيت، والرومانسية من سكوت واطسون سكرتير تحريرها وحلاوة الأسلوب وسلاسته من محمد التابعي.