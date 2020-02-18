مصر | تجدد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية بقضية "المحور الإعلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية بقضية "المحور الإعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 15 يوما، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا باسم (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان.

ووجهت النيابة إلى "القصاص" تهمة الانضمام وتولي قيادة وتمويل التنظيم المسلح لجماعة الإخوان، والتخطيط لعمل عمليات مسلحة وتخريبية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكذلك قيامه بالاشتراك في المحور الإعلامي لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للتنظيم.