مصر | حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية في القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس ٤ متهمين بسرقة الشقق السكنية في القطامية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "سمحان.ع، وحيد.ف، عبد الجواد.س، يحيى.خ عاطلين، اعترفوا بسرقة المصوغات الذهبية ومبالغ مالية، ومحتويات من داخل الشقق السكنية، وأقروا بسرقتهم ل٦ شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وتمكنوا من سرقة مبالغ ٧٠٠٠ آلاف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر ب٣١ ألف جنيه و٤ شاشات ال جى.

كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغات، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وأقرا بإرتكاب وقائع السرقة، فتم القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.