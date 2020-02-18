مصر | إحالة عصابة الشرطة المزيفة ببدر لمحكمة الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عصابة الشرطة المزيفة ببدر لمحكمة الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة ٣ عاطلين لانتحالهما صفة ضباط الشرطة بغرض إيقاف المواطنين وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح بمدينة بدر للجنايات.

وكشفت أمر الإحالة في القضية رقم ٥٨٣٢ لسنة ٢٠١٩ أن المتهمين هما معاز.م، محمود.ر، عماد ش، عاطلان، وأقرا بانتحالهما صفة ضباط الشرطة لاستعراض البلطجة وسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر.

وأقر بعض المجني عليهم بقيام المتهمين بانتحال صفة ضابط الشرطة وقاما بالاستيلاء علي أغراضهم وهواتفهم تحت تهديد بالأسلحة النارية بعد إيهامهم بأنهم رجال شرطة.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، تفيد قيام ٣عاطلين بانتحال صفة ضابط الشرطة بغرض النصب علي المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب تلك الاتهامات وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.