مصر | بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا لظهوره بـ"الجزيرة" والاستقواء بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا لظهوره بـ"الجزيرة" والاستقواء بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة ضد محمد محمود مصطفى الشهير بـــ حمو بيكا وذلك لقيامه بالتعامل مع قناة معادية للدولة المصرية وهي قناة الجزيرة والاستقواء بالخارج والتحريض ضد مصر

وقال صبري في بلاغه إنه بعد القرار الصائب الصادر من نقابة المهن الموسيقية بوقف أغاني المهرجانات ومنع هؤلاء المطربين من الظهور فى الحفلات وان هذا القرار وان كان قد جاء متأخرا كثيرا لما تمثله من إسفاف وتلوث سمعي والألفاظ التي تخدش الحياء العام والإيحاءات الجنسية وكل هذا يمثل المستوى المتدني من هذه الأعمال التي تسئ إلى سمعه المصريين.

وأضاف: إلا أن المبلغ ضده والدائم الهجوم على الدولة ونقابة المهن الموسيقية فسوابقه تفضح أعماله وما قام به من التعدي على نقابة المهن الموسيقية بالتكسير والإتلاف والتعدي بالقول على رئيسها مما نجم عنه إحالته إلى المحاكمة الجنائية بهذا الفعل ويظهر لنا بين الحين والأخر في فيديوهات يقوم بالهجوم على الدولة لصدور قرار بإلغاء حفلاته ومنع أعماله.