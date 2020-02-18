مصر | العليا للانتخابات تعلن موعد جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية على دائرة ملاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العليا للانتخابات تعلن موعد جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية على دائرة ملاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن موعد جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية على دائرة ملاوي والتي تجري بين مرشحين اثنين.

وتجري الإعادة بين عبدالله محمد عبدالله خليفة وشهرته(عبدالله خليفة) - والذي حصل على 10،424 صوتًا في الجولة الأولى، ومحمـــد عبدالحكيـــــم أبو زيـد رشـــدان وشهرته (صابر عبدالحكيــــم) - وحصل على 26،642 صوتًا في الجولة الأولى.

ويجُري الاقتراع في جولةِ الإعادةِ يوميْ الجمعة والسبت الموافقين 6 و7 من شهرِ مارس لعام 2020 لأبناءِ الدائرةِ المقيمين بالخارجِ.

ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 10 و11 من الشهرِ ذاتِه لأبناء الدائرة المقيمين بالداخل تطبيقًا للجدول الزمني لهذه الانتخابات التكميلية.