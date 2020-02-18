مصر | "بيشتغل عشان يساعدنا".. والد الطفل المقتول بالبدرشين يروى تفاصيل الفاجعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيشتغل عشان يساعدنا".. والد الطفل المقتول بالبدرشين يروى تفاصيل الفاجعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل طفل يدعى "محمد رضا" ١٤ عامًا، على يد سائق ٣٢ عامًا بمركز البدرشين، واستمعت لأقوال والد "الطفل"، موضحًا أن نجله يعمل على توك توك ملك لأحد الأشخاص، منذ فترة، وذلك لمساعدتنا في الحياة.

وأفاد والد الطفل "الذى يبلغ من العمر ٤٩ عامًا"، أنه في يوم الواقعة مساء الإثنين، خرج نجله من أجل لقمة العيش، ولكنه بعد مرور ساعات تأخر عن رجوعه للمنزل، فقمت أنا وأهالي القرية بالبحث عنه، وقدمت على الفور بلاغًا بإختفائه.

وأضاف الوالد في التحقيقات، بعد غضون ساعات، أنه تم ابلاغه بالعثور على حثة نجله أسفل كوبري المرازيق، وبعد ساعات قليلة تم القبض على المتهم، مشيرًا أن المتهم جار له في القرية، وزميل نجلي، وتربطنا علاقة طيبة به.

وكان المتهم بقتل الطفل أعترف أمام النيابة بأن الدافع وراء جريمته أنه يمر بضائقة مالية منذ فترة وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان على علم بقيادة المجني عليه للتوك توك، ومواعيد خروجه، فخطط لارتكاب الجريمة لسرقته، وفي يوم الواقعة تعدى المتهم عليه في منطقة زراعية بمركز البدرشين، وقام بخنقه وسرق التوك توك وفر هاربًا، وبالبحث عن مواصفات التوك توك عثر عليه بحوزه المتهم.