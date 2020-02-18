أخبار مصر | يوسف القعيد: 'دريم' أعدت فيلمًا عن 'هيكل' مُنع من العرض لأسباب مجهولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف القعيد: 'دريم' أعدت فيلمًا عن 'هيكل' مُنع من العرض لأسباب مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي يوسف القعيد، إن قناة دريم أعدت فيلمًا تسجيليًا عن حياة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أُذيعت منه حلقة واحدة أمس، ثم مُنع من العرض لأسباب مجهولة.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، أن "هيكل" كان مهتمًا اهتمامًا بالغًا بالشباب، وكنت كل ما أدخل عليه في مكتبه أجده يجلس ويتناقش مع مجموعة من الشباب".

وطالب "القعيد"، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بضرورة إصدار طبعة شعبية من كتاب "اليوميات"، لكي يكون في متناول الجميع، ونصح الشباب بضرورة قراءة كتاب "اليوميات"، خاصة أنه يمثل توليفة من السياسية والثقافة والفكر والأدب والمسرح والسينما، مؤكدًا أنه سيساعد كثيرًا في تكوين شخصية من يقرأه من الصحفيين، متابعًا:"ليس هذا فحسب، بل أن من يقرأه سيشعر بالغيرة الشديدة".