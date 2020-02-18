أخبار مصر | السناوي: 'هيكل' فصل بين منصبه كمستشار الأمن القومي لعبدالناصر وكونه صحفيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السناوي: 'هيكل' فصل بين منصبه كمستشار الأمن القومي لعبدالناصر وكونه صحفيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن كل ما يمر به الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كان يدونه يومًا بيوم، وبالتالي كان لديه فرصه أن يسترجع أرشيفه، وهذا مهم للغاية لكل صحفي، وكان التوثيق والتدوين والخرائط والصور مسألة أساسية، فضلًا عن اهتمامه بأدواته وتطويرها، وكان دائمًا حريص على التواصل مع الشباب.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، أن أهمية هذا الكتاب التاريخية وقيمته الحقيقية، أن يعطينا فكرة أساسية عن تطور الأسلوب والطريقة والتناول عند الأستاذ.

وتابع: "روايات كثيرة حول تعرف هيكل على جمال عبدالناصر قبل الثورة، فلم يكن الصحفي الأقرب إلى ناصر، حتى 1953 عندما كتب مذكراته عن حرب فلسطين، ثم تطورت إلى فلسفة الثورة، وبدأ الصحفيين الكبار يتحدثون عن هيكل الذي يحصل على الأخبار من الرئيس، ورد جمال عبدالناصر قائلًا أنا أعرف الأخبار من هيكل وليس العكس، وكان يفصل بين دوره كمستشار الأمن القومي لعبد الناصر، وبين كونه كصحفي، فكل ما يقوله الرئيس هو ملكه وليس هيكل كصحفي".