أخبار مصر | في ذكرى وفاته.. 'الصحفيين' تستضيف حفل إطلاق كتاب 'يوميات هيكل'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى وفاته.. 'الصحفيين' تستضيف حفل إطلاق كتاب 'يوميات هيكل' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، احتفالية لإطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بمؤسسة أخبار اليوم، في الذكرى الرابعة لرحيل الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل.

انعقدت الاحتفالية بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي يوسف القعيد، والإعلامية لميس الحديدي، بالإضافة إلى عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.

ويضم كتاب "اليوميات" المقالات التي كتبها "هيكل" في الفترة من 1955 وحتى 1957، وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، ويقدم للقارئ وجها آخر من وجوه "هيكل"، بعيدًا عن السياسة.

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وافق نقيب الصحفيين، على اقتراح تقدم به الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب، باسم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل؛ لتعريف الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثرها بها الصحافة في مصر على مدار عشرات السنين.

ووافق "رشوان" أيضًا، على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، حول إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـ"هيكل" وتاريخه وأعماله، مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.

وأكد "رشوان" أن اللجنة الثقافية بالنقابة، ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بـ"الأستاذ" في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.