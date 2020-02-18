أخبار مصر | نقيب الصحفيين يوافق على مقترح بإعداد فيلم تسجيلي عن تاريخ 'هيكل'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يوافق على مقترح بإعداد فيلم تسجيلي عن تاريخ 'هيكل' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووافق نقيب الصحفيين أيضًا، على اقتراح تقدمت به الإعلامية لميس الحديدي، حول إعداد فيلم تسجيلي وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـ"هيكل" وتاريخه وأعماله، مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.
وأكد "رشوان" أن اللجنة الثقافية بالنقابة، ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بـ"الأستاذ" في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق كتاب "اليوميات"، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، بمقر نقابة الصحفيين.