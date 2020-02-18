أخبار مصر | بعد وصولها لأعلى درجة علمية.. "الآثاريين العرب" يهدى مجلته لروح علي رضوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وصولها لأعلى درجة علمية.. "الآثاريين العرب" يهدى مجلته لروح علي رضوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الآثاريين العرب، بأن مجلة الاتحاد حصلت على أعلى تقييم علمى كمجلة متخصصة من المجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي.

وأضاف الكحلاوي أن المجلة إهداء لروح شيخ الآثاريين الدكتور على رضوان الذى سنستمر على دربه ونكمل مسيرته في العطاء بلا حدود.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب أن الإهداء هو اعترافًا بأفضال ومجهودات الدكتور علي رضوان.

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وأضاف: شغل رضوان رئاسة تحرير المجلة وواجه من حاولوا إضعاف مكانتها والنيل منها بإبعاد الباحثين عن النشر وتأتى اليوم المكانة العلمية التى وصلت إليها المجلة ردًا شافيًا منصفًا صادرًا من أعلى هيئة علمية.

وأشار ريحان أن المجلة حصلت على 7 درجات وهى أعلى درجة لمجلة علمية متخصصة على المستوى الإقليمي وقد تزامن هذا التقييم مع رحيل رئيس تحريرها الدكتور على رضوان تكليلًا لمسيرته العطرة.

ونوه إلى أن "الإصدار الأجنبى" من المجلة حصل على الاعتماد الدولى (ISI) ومعامل التأثير (0.589)، وهذا الإنجاز نتيجة لجهود الاتحاد منذ 22 عامًا للارتقاء بمستوى البحث العلمى للاتحاد العام للأثريين العرب، ليواكب متطلبات النشر العلمى الدولي، وحرصه على إصدار المجلة السنوية فى موعدها دون انقطاع.