أخبار مصر | برلمانية عن مقترح إنشاء "متحف للشهداء": يساهم في ترسيخ روح الانتماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية عن مقترح إنشاء "متحف للشهداء": يساهم في ترسيخ روح الانتماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة ماجده نصر، بمقترح إنشاء متحف للشهداء تخليدا لذكراهم، والذي تداوله أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتبنى هذا المقترح النائب عبدالفتاح محمد، مؤكدة أنه مقترح جيد جدا سيجعلنا نتذكر جميع الشهداء ولا ننساهم مهما حدث.

وقالت "نصر" في تصريح لبوابة "الخليج 365": "ده أقل شئ وأقل تكريم ممكن نقدمه لهم، لأن رجال الجيش والشرطة يبذلون قصارى جهدهم ويضحون بأرواحهم في سبيل الوطن"، مشيرة إلى أن المتحف سيساهم في نشر روح الانتماء والمواطنة للأجيال القادمة، وكيف ضحى الشهيد بروحه لحماية الوطن ولم يفرط في شبر من أرضه.

وكانت انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بإنشاء "متحف الشهداء" لتخليد ذكرى الشهداء من المصريين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن أوطانهم.

