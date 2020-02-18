شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بسبب كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، ما تردد حول احتمالية زيارة أسعار الملابس الصيفية بسبب فيروس كورونا.

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وقال عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الملابس الصيفية متوفرة في المخازن، خاصة في ظل حصول المنتج المصري على ثقة المستهلك خلال العامين الماضيين»، لافتا إلى أن حجم منتجات الملابس الصينية في السوق المصرية كانت تصل إلى 50% من عامين.

وأكمل «عبدالسلام» أن «نسبة الملابس المستوردة انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20% مقابل 80% للملابس المصرية».