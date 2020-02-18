شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يرأس قداس تدشين كنيسة القديسة كاترين بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا انطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس في مصر وسائر أفريقيا، إن البابا ثيودوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس ترأس الثلاثاء صلاة قداس تدشين كنيسة القديسة كاترين في دولة ملوي، والتي يزورها البابا حاليا في إطار زيارة رعوية لافريقيا والتي تعرف بقلب افريقيا الدافئ وتضم ملاوى وزامبيا وموزمبيق وتستمر حتي ٢٤ فبراير الجاري.

وأضاف أنه بمناسبة ذكرى القديس ثيودور العظيم أحتفل البابا البطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بعيد شفيعه مع أبنائه الروحيين الأفارقة الأرثوذكس في جمهورية ملاوى حيث وصل البابا البطريرك ثيوذوروس بمرافقة المتروبوليت دانيال مطران أكسوم (الحبشة) وأسقف ملاوي فوتيوس إلى منطقة Durante في مدينة Blantyre لتدشين كنيسة القديسة كاترين.

Advertisements

وأوضح نيقولا ان منطقة Durante تعد من أكثر المناطق فقرًا في المدينة التي تتراكم القمامة في جميع أنحائها. مما أدى إلى معاناة السكان المحليين، وخاصة الأطفال الصغار، من أمراض خطيرة مثل الكوليرا، وذلك بسبب المياه الجوفية الملوثة والأبخرة الناتجة عن حرق القمامة.

وتابع:«في هذه البيئة، أقيمت كنيسة القديسة كاثرين العظيمة المهيبة، بتبرع بها رجل الأعمال Dimitriou Bucky، وقد أعرب له البابا ثيوذوروس عن امتنانه وشكر كنيسة الإسكندرية».

وعقب انتهاء طقس التدشين والصلاة أعرب المؤمنون هناك عن فرحتهم وامتنانهم للبابا على إنشاء هذه الكنيسة الأرثوذكسية في منطقتهم المتدهورة.