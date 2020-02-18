شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لجمهوره: «بسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة إلى جمهوره، قائلًا: «إلى أهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن إنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي».

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وتابع في حسابه على «فيس بوك»: «وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات.. والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية».

وأردف: «والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم ♥️، زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة، العقوبة فعلا قاسية جداً إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل إن كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى، ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم، ثقتي في الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبداً ♥️???????? #ثقة_في_الله_نجاح».