شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» ترفض وقف إلزام شركة أوراق مالية بدفع مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الثلاثاء، وقف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، بإلزام شركة وساطة في الأوراق المالية بدفع مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي لعميل لديها، بتهمة التلاعب في محفظة أسهمه عن طريق الغش في عمليات البيع والشراء من دون علمه.

وحدّدت المحكمة جلسة 26 مارس المقبل، لنظر الطعن المقدم أمامها.

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تعود تفاصيل الواقعة عندما اتهم عميل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وموظف، بالتزوير في عمليات البيع والشراء في محفظته واستغلال عدم وجود خبرة لديه أو معلومات خاصة بعمليات التداول الإلكتروني في البورصة.

وكان العميل وضع أسهما بالمحفظة في بداية التداول عن طريق الشركة بمبلغ 130 ألف جنيه، ثم أخبره الموظف أنه حقق أرباحًا وصلت إلى 350 ألف جنيه، ليفاجأ في النهاية أن محفظته تحوي 3 آلاف جنيه فقط.

لجأ المدعي لرفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، ولتقرر الأخيرة إلزام الشركة بدفع مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا.