شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من «الأمم المتحدة»: أطالب بإجراء دولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأمم المتحدة بالعمل على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الإرهاب وداعميه، واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني بصفة خاصة، وإلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه، وهو ما لقي ترحيبا كبيرًا من جميع الحاضرين .

حضر كلمة وزير الأوقاف التي ألقاها من مقر الأمم المتحدة بجنيف في افتتاح مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف ٢٠٢٠ م الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي كل من: الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، والسفير علاء يوسف ،مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ،والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور أسامة العبد،رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والمونسنيور خالد عكاشة عضو المجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان، والدكتور عبدالله معتوق المعتوق، مستشار أمين عام الأمم المتحدة ومستشار أمير الكويت، وعشرات العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.