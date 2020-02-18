شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 7 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه بقيام حملات مشركة بين المديرية ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية ومباحث التموين أسفرت عن إعدام نحو 7 أطنان من الأغذية المختلفة المضبوطة لعدم احتفاظ تلك الأغذية بخواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانتهاء صلاحيتها.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على 683 منشأة غذائية وسحب 1162 عينة وتحرير 669 محضرًا بالمخالفة للمواصفات وانتهاء الصلاحية وعدم الصلاحية، كما تم إيقاف 25 منشأة.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية، والتأكد من مطابقة السلع المعروضة ومصدرها وتاريخ الصلاحية ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين.