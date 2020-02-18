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شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بالدفاع المدني لسحب مياه الأمطار في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد عدد من مراكز محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة بعدد من مراكز المحافظة، وكان مركز الدلنجات الأكثر تأثرًا بالأمطار، وتسببت مياه الأمطار في غرق شوارع مدينة الدلنجات، وتمت الاستعانة بقوات الدفاع المدني للمساعدة في سحب مياه الأمطار من الشوارع.
وطلب كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، أثناء جولة له بشوارع المدينة ومحطات رفع مياه الصرف الصحي والزراعي بالمدينة للتأكد من كفاءتها في العمل، الاستعانة بسيارتين وعدد 2 ماكينة سحب مياه من الدفاع المدني، وكذلك الاستعانة بعدد ٢ سيارة كسح وعدد ١ماكينة سحب مياه منتقلة خاصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لعدد ٤ سيارات كسح وعدد ٢جرار كسح بالوحدة المحلية للمدينة، وعدد ٥ جرارات و١٠ماكينات سحب مياه من القرى التابعة.
كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعلن رفع درجة الاستعداد الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة في رفع الآثار الناجمة أولا بأول، والتأكد من حالة الترع والمصارف وكفاءة عمل محطات الصرف الصحي والزراعي.
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