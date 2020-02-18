شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستقبل السفير الكويتي استعدادًا لعقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

Advertisements

كما سلّم السفير لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطني للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولى بتلبية الدعوة.

وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة الكويت، في الوقت الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح خلال العام الماضي، فضلاً عن تواجد ٢٢ ألف طالب كويتي يدرسون في مصر.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تألو جهداً عن تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.