شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب غربى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام تركية، إن زلزالا ضرب غربي البلاد اليوم الثلاثاء، بقوة 5.2 على مقياس ريختر.

وفي يناير الماضي، أعلنت سلطة إدارة الطوارئ التركية، مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مناطق شرقي البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 14 شخصا وإصابة 270 آخرين.

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وذكرت وسائل إعلام تركية أن الزلزال تسبب في إثارة حالة من الذعر في صفوف المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.