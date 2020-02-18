شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة مركزية لإدارة المشروع القومى للرعايات والحضانات بمستشفيات وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار رقم 37 لسنة 2020 بتشكيل غرفة مركزية لإدارة المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور ناصر عبدالحميد خضر، مدير وحدة الرقابة الداخلية بمكتب مساعد الوزير لشؤن الرقابة والمتابعة.

نص القرار على أن تتولى اللجنة عدة مهام، من بينها متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمشروع؛ للتحقق من الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، وصولًا للطاقة التشغيلية القصوى لأقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ.

كما تتولى اللجنة التعاقد على إنشاء نظام مميكن لإدارة المشروع، وربطه بالمستشفيات لإعادة توزيع المرضى بناء على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى بما يحقق المستهدف من المشروع ويخفف عن كاهل المرضى.

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