شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. الحكومة و«المركزى» يعلنان: تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الإنتاجية.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. الحكومة و«المركزى» يعلنان: تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الإنتاجية

ـ 5 شهادات دولية جديدة متفائلة باستمرار نجاح الاقتصاد المصرى.. المصريون يحصدون المزيد من النمو فى 2020.. مسؤولون وخبراء: الصناعة قاطرة النمو والتحدى فى استمرار التحديثات المالية والنقدية والإدارية.. استمرار النمو وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وانخفاض العجز وتراجع الدين العام Advertisements ـ المنتصرون على «كورونا» يتحدثون لـ«الخليج 365».. رسائل وحكايات «ووهان - مطروح».. العائدون بعد مغادرة الحجر الصحى: فخورون باهتمام الدولة.. والرئيس أثبت أنه أب للجميع

ـ المنتصرون على «كورونا» يتحدثون لـ«الخليج 365».. رسائل وحكايات «ووهان - مطروح».. العائدون بعد مغادرة الحجر الصحى: فخورون باهتمام الدولة.. والرئيس أثبت أنه أب للجميع ـ سوبر الانتفاضة والثقة فى الإمارات.. فايلر يرسم خطة الفوز على الزمالك فى المباراة كارتيرون يواجه الأحمر بـ«خطة الترجى المعدلة» ـ مشروع متكامل بطول 21 كيلو مترا ب 5.5 مليار جنيه.. محور المحمودية من ترعة قمامة إلى نهر سياحى

ـ مشروع متكامل بطول 21 كيلو مترا ب 5.5 مليار جنيه.. محور المحمودية من ترعة قمامة إلى نهر سياحى ـ قائمة أفلام المهرجان فى دورته الأولى.. الحرب الأهلية والعنصرية في مهرجان البحر الأحمر السينمائى ـ ضربة جديدة لإرهاب أردوغان.. الجيش الليبى يدمر سفينة أسلحة تركية.. القوات الليبية تدمر الشحنة بميناء طرابلس.. وتحرك أوروبى حاسم لمواجهة «السلاح المهرب» من أنقرة



ـ ضربة جديدة لإرهاب أردوغان.. الجيش الليبى يدمر سفينة أسلحة تركية.. القوات الليبية تدمر الشحنة بميناء طرابلس.. وتحرك أوروبى حاسم لمواجهة «السلاح المهرب» من أنقرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.