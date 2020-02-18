شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة رئيس روسيا البيضاء لمصر .. 10 معلومات لا تعرفها عن بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة بيلاروسيا، الثلاثاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيبدأ زيارة رسمية إلى مصر غدا الأربعاء وتستمر لمدة يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذكر بيان للمكتب الصحفى للرئاسة البلاروسية أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى صيف العام الماضي.

وستبحث هذه الزيارة قضايا التفاعل فى المنصات الدولية وضمان الأمن فى المنطقة وفى العالم، ومن المخطط أن يوقعا حزمة اتفاقات ثنائية بعد إجراء المحادثات.

وإليكم بعض المعلومات عن بيلاروسيا أو روسيا البيضاء:

1- تقع روسيا البيضاء فى أوروبا الشرقية، وتحدها روسيا من الشمال الشرقى وأوكرانيا من الجنوب وبولندا من الغرب وليتوانيا ولاتفيا من الشمال الغربى.

2- عاصمة روسيا البيضاء مينسك وتشكل الغابات 40% من مساحة البلاد.

3- أقوى قطاعاتها الاقتصادية الزراعة والصناعة وتشتهر العاصمة مينسك بمنتجعاتها الطبية والاستجمامية المميزة.

4- بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، أعلنت روسيا البيضاء استقلالها فى 25 أغسطس 1991.

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5- ألكسندر لوكاشينكو هو رئيس البلاد منذ عام 1994.

6- وقعت روسيا وروسيا البيضاء فى 2006 معاهدة للمزيد من التعاون مع بعض التلميحات لتشكيل دولة اتحادية.

7- 10 مليون نسمة عدد سكان روسيا البيضاء وأكثر من 80% من السكان هم من البيلاروس مع أقليات كبيرة من الروس والبولنديين والأوكرانيين.

8- منذ إجراء استفتاء شعبى عام 1995، أصبحت اللغتان الرسميتان فى البلاد البيلاروسية والروسية.

9- رغم أن الدين الرئيسى فى البلاد هو المسيحية الأرثوذكسية الروسية إلا أن الدستور لا يعلن دينا رسميا لروسيا البيضاء.

10- تستمد التسمية بيلاروس من المصطلح "روسيا البيضاء"، وتوجد عدة فرضيات حول أصل التسمية، منها أن المنطقة مغطاة بالثلوج فى شرق أوروبا.