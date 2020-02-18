"نقل النواب" تنتقد أوضاع محطة قطار إدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تفقد وفد لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس النواب، محطة قطار إدفو، ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة في محافظة أسوان، والتي بدأت أول أمس الأحد، وتنتهي الجمعة القادمة.

واستمع الوفد البرلماني، لشكاوى عدد من الركاب فيما يتعلق بمواعيد التقاطر، وكذلك عدم وجود بوابة للمحطة من الجهة الجنوبية، فضلا عن ما يعانيه ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتقال من رصيف إلى الآخر.

وانتقد نواب اللجنة، عدم وجود سلم كهربائي يساعد في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بدلا من "التبليطة"، الموجودة في نهاية كل رصيف.

وقال هشام عبدالواحد: "التبليطة دي خطر كبير على الناس، ولازم يكون فيه حل خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع المعاناة عنهم وتسهيل الحركة في الدخول والخروج من المحطة والتنقل بين الأرصفة".

وأوصى، بضرورة دراسة المسئولين في السكة الحديد هذا الأمر، ووضع حل لتلك الأزمة حرصًا على أرواح المواطنين وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب "عبدالواحد"، بضرورة إيجاد حل بالنسبة للمواعيد الخاصة بقطارات الدرجة الثالثة، المتوجهة إلى أسوان، لاسيما فيما يتعلق بالرحلات الصباحية التي تنقل الطلاب إلى جامعة أسوان.

جاء ذلك على خلفية ما آثاره عددا من الركاب بأن موعد الرحلة في الخامسة والربع صباحا، مطالبين بتأجيل الرحلة حتى السادسة، ليكون الوصول في الموعد المناسب في الثامنة صباحا، لاسيما وأن الرحلة تستغرق قرابة ساعتين، حيث يقف القطار في 23 محطة حتى الوصول إلى أسوان.

Advertisements

واستعرض النائب حسين خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو، أزمة عدم وجود مدخل من الناحية الجنوبية وهو ما يسبب صعوبة للمواطنين في الدخول، مطالبًا بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.

من جهته وجه النائب هشام عبدالواحد، بضرورة دراسة كافة المطالب لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير الراحة للمسافرين، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 1300 عربة قطار جديدة، قائلا: "نتمنى أن يكون لأسوان نصيب منها لتحسين الخدمات".

وأكد وحيد قرقر، عضو لجنة النقل، على ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما وأن نظام "التبليطة" يمثل خطورة كبيرة على حياة الركاب.

وشدد جمال آدم، على ضرورة إيجاد حل لمشكلات المواعيد، لا سيما أن محطة إدفو تخدم عدد كبير من المواطنين، مطالبا هيئة السكة الحديد بدراسة كافة المطالب.

وأشار النائب عبدالهادي بعجر، عضو لجنة النقل، إلى أن مصر تشهد نقلة كبيرة في ملف السكة الحديد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بكافة مطالب المواطنين.

من جهته تعهد حسين الرشيدي، مدير منطقة السكة الحديد بأسوان، بدراسة كافة المطالب والملاحظات التي أبداها النواب أثناء الجولة التفقدية.

وأوضح أنه سيتم دراسة إنشاء سلم كهربائي لتسهيل نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك حل أزمة المدخل الجنوبي لمحطة إدفو للتسهيل على المواطنين.

وردًا على طلب الرشيدي، بشأن المحلات المحيطة بالمحطة وضرورة تعظيم الاستفادة منها، طالب هشام عبدالواحد، بتجهيز تصور التطوير المطلوب وعرضه على اللجنة لإصدار توصية بشأنه.