أخبار مصر | سفير نور مساعدًا لرئيس "الوفد" لشئون التواصل السياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير نور مساعدًا لرئيس "الوفد" لشئون التواصل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين اللواء سفير السيد محمد نور مساعدًا لرئيس الوفد للشئون التواصل السياسي.

وقال اللواء سفير نور، إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة يشهد تطورا كبيرا وهذا دليل على نجاح رئيس الوفد في إعادة الحزب للمشهد السياسي بشكل قوي.

وأعرب "نور" عن سعادته بقرار رئيس الوفد بتعينه مساعدًا للشئون التواصل السياسي، مشيرا إلى أنه سوف يحرص على تقديم الأفضل للوفد خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية في مصر.

وأوضح "نور" أن حزب الوفد يتواصل بشكل مباشر ودائم مع المواطنين من خلال مقرات الحزب المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تصل إلى 204 مقر، لافتا إلى أن الحزب سوف يخوض الاستحقاقات الانتخابية بشكل قوي بفضل التواجد والانتشار الجماهير للحزب.