أخبار مصر | "شيشة" داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.. و"التعليم" تحقق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شيشة" داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.. و"التعليم" تحقق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثيرت حالة من الجدل بعد تداول صور من داخل مدرسة الكوثر التجريبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية، لـ"شيشة" داخل الفصل على مكتب أحد المعلمين بالمدرسة وبجانبها "المعسل".

وأكد نجوي عبد المعطي مدير إدارة أكتوبر التعليمية، عدم علمها بهذا الأمر، مؤكدة أنه من المستحيل أن تحدث الواقعة داخل مدارس أكتوبر.