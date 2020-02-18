أخبار مصر | عمر عبد الجواد مساعدًا لرئيس "الوفد" للشؤون المالية والاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر عبد الجواد مساعدًا لرئيس "الوفد" للشؤون المالية والاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الدكتور عمر عبد الجواد عبد العزيز محمد خليل مساعدًا لرئيس الوفد للشئون المالية والاقتصادية.

وأعرب عمر عبد الجواد،عن سعادته بقرار رئيس الحزب، مؤكدًا أن بيت الأمة يشهد طفرة كبيرة منذ تولى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئاسة الوفد، مؤكدًا أنه سوف يواصل عمله الدؤوب لخدمة الوفد والوفديين ودعمًا للدولة المصرية.

وأكد «عبد الجواد» أن حزب الوفد أصبح متواجدًا بقوة في الشارع المصري، وأنه مستعد لخوض الاستحقاقات السياسية المستقبلية «نواب – شيوخ – محليات» بقوة، مشيدًا بدور الحزب العريق الذي يمتد إلى مائة عام، من المشاركة والمساندة الحقيقية للمصريين في ربوع البلاد.



وأشار«عبد الجواد» إلى أن الحزب لديه العديد من الكوادر والمتخصصين والخبراء في كافة المجالات ومنها الملف الاقتصادي، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفعاليات الاقتصادية والندوات المتخصصة بالتزامن مع القفزة الإيجابية التي تشهدها مصر حاليا.