أخبار مصر | نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة لرفع إشغالات المقاهي المخالفة وإزالة الباعة الجائلين، بمدينة الصف، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، إعادة الطابع الحضاري والمظهر الجمالي للمدينة.

شدد "الشهابي" على رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الباعة وأصحاب المحال التجارية، بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الشارع والرصيف.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التي وعد بتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.