شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير التعليم العالي يشيد بجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معرض التعليم الدولي السادس بمشاركة وزير الاتصالات.

وأثني عبدالغفار خلال تفقده بجناح جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن المؤتمر بروفة جيدة المنتدى المصري الدولي للتعليم العالي في ابريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت جامعة هيرتفوردشاير بمصر – في مؤتمر التعليم الدولى السادس، وشهد الجناح الخاص بالمؤسسة الجامعية إقبالًا كبيرًا من الطلاب والمهتمين بقطاع التعليم العالي في مصر، كما توافد أعداد كبيرة من الطلاب المصريين والعرب للتعرف على الاقسام المختلفة للجامعة، والتي تضم كليات كثيرة ومتخصصة تمنح درجات البكالوريوس في الصيدلة، وتصنيع الدواء، والبكالريوس في إدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والهندسه المدنيه والميكاترونكس، والحاسبات ومعلومات الذكاء الاصطناعي، والإعلام، كما استمع الطلاب الزائرين والمتوافدين على الجناح لشرح وافى ومبسط حول اقسام الجامعة وكيفية الالتحاق بها.