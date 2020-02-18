شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بعدد من مراكز بالبحيرة.. والاستعانة بالدفاع المدني لسحب المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مراكز محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة بعدد من مراكز المحافظة، وكان مركز الدلنجات الأكثر تأثرًا بالأمطار، وتسببت مياه الأمطار في غرق شوارع مدينة الدلنجات، وتم الاستعانة بقوات الدفاع المدنى للمساعدة في سحب مياه الأمطار من الشوارع.

وطلب كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، أثناء جولة على بشوراع المدينة ومحطات رفع مياه الصرف الصحي والزراعي بالمدينة للتأكد على كفاءتها في العمل، الاستعانة بسيارتين و2 ماكينة سحب مياه من الدفاع المدني، وكذلك الاستعانة بـ٢ سيارة كسح و١ ماكينة سحب مياه منتقلة خاصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لـ٤ سيارات كسح و٢ جرار كسح بالوحدة المحلية للمدينة، و٥ جرارات و١٠ ماكينات سحب مياه من القرى التابعة.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعلن رفع درجة الاستعداد الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة في رفع الآثار الناجمة أولا بأول، والتأكد من حالة الترع والمصارف وكفاءة عمل محطات الصرف الصحي والزراعي.