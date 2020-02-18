شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة في المرتبة 178 بالتصنيف الإنجليزي «التايمز» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تصنيف التايمز البريطاني (THE) قائمة أفضل الجامعات العالمية لعام 2020، وحققت جامعة القاهرة قفزة غير مسبوقة بنسبة 25% عن العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 178 عالمياً بين جامعات دول الاقتصاديات الناشئة.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تصنيف التايمز «THE» البريطاني، كشف في تقريره لعام 2020، تقدم جامعة القاهرة خمسين مركزا في تصنيف جامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة بنسبة ٢٥%، واحتلالها المركز 178 وذلك ضمن قائمة افضل الجامعات العالمية تميزا بين جامعات دول الاقتصاديات الناشئة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن هذا التقدم الكبير في التصنيفات العالمية المتعددة والتى لها معايير متنوعة يعكس الجهود المبذولة من إدارة الجامعة للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، والتوسع في التخصصات البينية، ودعم إحتياجات البحث العلمي وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، وعقد إتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة داخل 100 أفضل جامعة عالميا.

وعبر رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بهذا التصنيف حيث جاء بعد ساعات قليلة من تكريم جامعة القاهرة من مؤسسة تصنيف «كيو إس» لتصدرها الجامعات المصرية في أكثر من 14 تخصصاً، والظهور في أكثر من 21 تخصصاً عالمياً، مشيرا إلى أن إعلان التايمز التقدم الكبير للجامعة شهادة دولية وتأتي نتيجة جهود كبيرة وتخطيط مستقبلي للجامعة، موجها الشكر لكافة القائمين على العمل بالجامعة والباحثين والأساتذة أصحاب النشر الدولي المتميز.