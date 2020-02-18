شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدتين بـ200 ألف جنية في سحب «شهادة أمان» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة رشا مهدي، مقرر الفرع بالمنيا، فوز سيدتين من بني أحمد الغربية ومعصرة سمالوط، كل منهن بمبلغ 100.000 ألف جنيه، لكل سيدة في السحب الذي يجري كل 3 شهور على شهادات أمان، والتي قدمت كهدية للسيدات من رئيس الجمهورية للمراة المنياوية من أصل ٢٢٨٦ بطاقة تم توزيعها من قبل الفرع بالتعاون مع البنك الزراعي.

جدير بالذكر أن لفرع المجلس سابقة بفوز سيدتان في سحب شهادات أمان من قريتى حلوة بمطاي وبني سمرج بمركز سمالوط كل منهما 10000 جنيه أيضًا.