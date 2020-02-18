شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية يفتتح البرنامج التدريبي «لأني أب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال البرنامج التدريبي الذي ينظمه بيت العائلة المصرية، تحت عنوان «لأني أب»، والذي يهدف إلى تدريب مجموعة من وعاظ الأزهر، ومجموعة من القساوسة على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسري، وذلك من خلال التوعية بدور الأب في رعاية الأسرة وتقويمها، إضافة إلى طرق تنمية الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل القيم المشتركة بين الأديان، من أجل استعادة منظومة القيم في المجتمع المصري.

افتتح الوعاظ والقساوسة أعمال التدريب بترديد النشيد الوطني في حب مصر الغالية، كما حرص كل منهم أن يذهب إلى الآخر ويتعرف عليه ويتودد إليه، في صورة تدل على تلاحم النسيج الوطني المصري وترابطه.

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وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، المنسق العام لبيت العائلة المصري: إن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من الدور الديني والاجتماعي والثقافي لـ«بيت العائلة»، الذي يعمل منذ نشأته على تعزيز روح التسامح والتآخي بين أبناء الوطن، ويتصدى لكل دعاوى العنف والتعصب الفكري، حتى أضحى منارة يسير على ضوئها المصريون في نشر المحبة، مؤكدًا أن اجتماع وعاظ الأزهر مع القساوسة واصطفافهم، ما هو إلا دليل قاطع على قوة النسيج الوطني المصري.

وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي مدة أربعة أيام من 17 إلى 20 فبراير 2020م، يحاضر فيها خبراء في مجال العلاقات الأسرية، بمشاركة 75 واعظًا من الأزهر الشريف، و75 قسيسًا من مختلف الطوائف المسيحية في مصر، إضافة إلى عدد من علماء الدين المسلمين والمسيحيين.

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ القيم المشتركة العليا وتفعيلها، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.